Задачка на три корги. С. Дж. Беннет (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Новая детективная история в серии «Следствие ведет Ее Величество». На этот раз королеве Елизавете II нужно найти связь между пропажей картины из ее личной коллекции и загадочной смертью горничной! Сможет ли она раскрыть оба преступления? Это вторая книга из серии детективных романов, в которых Елизавета II в перерывах между исполнением королевских обязанностей раскрывает преступления. Шерлоку Холмсу для того, чтобы распутать сложное дело, нужно выкурить три трубки. А королеве лучше всего думается, когда она выгуливает трех своих собак в саду Букингемского дворца. На этот раз Ее Величество расследует пропажу любимой картины и загадочную смерть горничной. Неужели между этими двумя происшествиями существует причудливая связь?



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