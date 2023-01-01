Зачем тебе Джек?. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Катя узнала, что у мужа есть любовница. Не долго думая, супруги решили разъехаться и развестись. Без каких-либо споров поделили имущество, но… ни Катя, ни Дима не хотели уступать друг другу собаку Джека. Каждый приводил аргументы, почему после развода собака должна остаться именно с ним. Джек действительно стал родным в семье, в каком-то смысле он заменил бездетным супругах Якушкиным ребенка, которого они в свое время не родили из-за нелепых разногласий. Наконец, из чувства вины, Дима уступил Джека Кате. При этом он оставил за собой право навещать собаку. Вскоре Катя стала встречаться с бизнесменом Андреем, с помощью которого рассчитывала открыть собственное ателье. Андрей нравился Кате, однако ее смущало его недоброжелательное отношение к Джеку. А Андрея раздражали визиты Димы к собаке. По требованию Андрея Кате пришлось отдать Джека Диме. Теперь Катю стало тревожить, что возлюбленная Димы Маша «неправильно» выгуливает Джека, не водит на собачью площадку, не следит за его безопасностью. Во время одной из таких прогулок Катя выкрала Джека. Она поставила Андрею условие: собака должна жить с ними. Андрей, скрепя сердце, согласился. Но вскоре Дима в свою очередь выкрал собаку. Как и предвидела Катя, Маша упустила Джека из виду во время прогулки. К несчастью, собака потерялась. Совместные поиски Джека очень сблизили Катю и Диму. Но когда Джек, наконец, нашелся, Катя решила, что это была минутная слабость. А ее жених Андрей и есть мужчина ее мечты. Он заботится о ней, у него дом за городом, о котором она всегда мечтала, материальная обеспеченность. Но однажды Катя и Дима встретились во время выгуливания Джека. И Дима неожиданно признался Кате, что допустил ошибку. Он несчастлив с Машей. Тут и Катя поняла, что Андрей только по внешним приметам отвечает ее представлениям об идеальном спутнике жизни. На самом деле их разногласия с Димой никогда не привели бы к такой серьезной размолвке, если бы в семье вовремя появился ребенок.



Зачем тебе Джек? слушать на видеосервисе Wink.