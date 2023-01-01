Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникаций. Лилия Глазова
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Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникаций. Лилия Глазова

Зачем пиарщику линейка? Советы по измерению коммуникаций. Лилия Глазова (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Экономика и бизнес12+

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О книге

Всего 20 лет назад работу пиарщика можно было измерить линейкой. Клиппинги – собранные вместе публикации о компании – были бумажными, и толщину таких сборников некоторые руководители напрямую связывали с продуктивностью PR-отдела. Сейчас работа с данными стала важной частью PR-активности: линейка превратилась в схемы, графики и гугл-таблицы. Хотя работы с общественностью стало больше, генеральный директор PR News и эксперт по коммуникационным исследованиям Лилия Глазова предсказывает, что пиарщики скоро исчезнут. Вместо них появятся коммуникаторы – люди, которые работают с информацией о компании по всем каналам и заменят SMM-, PR- и диджитал-специалистов. Готовиться к сдвигу в профессии стоит уже сейчас – в первую очередь научиться работать с разными данными и аналитикой. В аудиокниге «Зачем пиарщику линейка?» автор рассказывает, как выбрать подходящий способ мониторинга СМИ и сэкономить на исследованиях; сравнивает разные показатели KPI и объясняет, какие из них будут лучше отражать эффективность кампаний; учит читать графики аудита и измерять результативность спонсорских проектов. Несколько глав Лилия Глазова посвящает тому, как использовать чужие мемы и создавать свои, а также предсказывает, какие PR-инструменты будут востребованы на российском рынке в ближайшее время. Помимо разделов для пиарщиков, диджитал-специалистов и медиааналитиков, автор включила в книгу информацию для тех, кто не работает в медиа, но регулярно их читает: объяснила, как отличить правдивые новости от фейков и как выбрать источник, заслуживающий доверия.

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Жанр
Экономика и бизнес

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