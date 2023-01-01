Забытая мелодия для гитары и саксафона. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Ольга дружила с однокурсником Денисом Серегиным. Он познакомил ее со своим отцом Виктором, и вскоре она вышла за Виктора замуж. Денис стал хамить новоявленной мачехе, провоцировать скандалы. Когда Ольга попыталась выяснить, что же с ним происходит, Денис признается, что любит ее, и обвиняет в том, что она вышла за его отца только ради материального благополучия. Узнав о чувствах Дениса, Ольга к своему ужасу понимает, что и ее к нему тянет, а муж, который значительно старше Ольги, начинает раздражать. Денис это чувствует и пытается склонить ее к близости, но она вовремя останавливается. Денис уходит из дома. Ольга переживает, что стала причиной конфликта между отцом и сыном. Она видит, что муж огорчен уходом сына, но не решается сказать ему о причинах поведения Дениса, потому что боится причинить боль. Денис требует, чтобы Ольга бросила Виктора и переехала к нему в квартиру друга, но Ольга считает, что не имеет права так поступить с мужем. Виктор чувствует, что с Ольгой что-то творится, и говорит ей, что если она его бросит, он умрет. После этого разговора, вернувшись домой с работы, Ольга слышит, как Виктор играет на саксофоне. В мелодии, которую он играл, было столько тоски и боли, что у Ольги защемило сердце. Она вдруг увидела в муже повзрослевшего Дениса, который с возрастом стал серьезнее, но в душе так и остался романтиком. Денис продолжает настаивать, чтобы она ушла от Виктора к нему, но теперь Ольга твердо говорит ему, что любит мужа и никогда его не бросит. Через некоторое время она встречает Дениса, который на улице играет на гитаре. У него появилась девушка Ирина. Ольга приглашает их в гости.



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