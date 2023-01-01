Забыть всё, кроме друзей. Олег Ткачёв (книга, 2020) слушать онлайн

Один проснулся в уютной квартире, другой – в мрачном лесу. Каждый не знал, как здесь оказался. К тому же замкнутым в чужом теле, да еще и в чужом мире! А у волшебника, который это сотворил, рассыпался магический кристалл. Единственный путь к спасению – искать выход вместе с новыми друзьями. Притвориться своим, чтобы не стать подопытным кроликом в мире, где стали явью самые дерзкие научные мечты, или рискнуть узнать как можно больше в надежде на возвращение…



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