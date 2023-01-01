Забота лорда-тирана. Ева Финова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Забота лорда-тирана» – роман Евы Финовой, жанр историческое фэнтези, романтическое фэнтези. Он выиграл войну и защитил наше королевство. А я стала подарком победителю. И всё бы ничего, но теперь мне придётся покинуть родной дом, любимый дворец и дорогую семью. Таково его условие. Я, первая принцесса Ортензии, должна выйти замуж за лорда-тирана Девяти Огней. Суровый далёкий край назван в честь девяти городов, притаившихся у Косогорья на побережье Северного океана, где солнце появляется из-за горизонта всего на несколько недель, а небесное сияние поражает своей красотой. Но, быть может, этот край не так суров, как мне показалось вначале? А тиран вовсе не такой, каким я себе его представляла?



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