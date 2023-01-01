Забота главы семейства. Франц Кафка (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Одни говорят, что слово „одрадек“ славянского корня и пытаются на основании этого объяснить образование данного слова. Другие считают, что слово это немецкого происхождения, но испытало славянское влияние. Неуверенность обоих толкований приводит, однако, к справедливому, пожалуй, заключе�нию, что оба неверны, тем более что ни одно из них не открывает смысла этого слова…»



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