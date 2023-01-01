«Заблуждения капитализма» или пагубная самонадеянность профессора Хайека. Абрам Фет (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В конце 80-х годов прошлого столетия была издана книга Ф.А. фон Хайека «Пагубная самонадеянность. Заблуждения социализма». Эта книга сразу стала весьма популярной на Западе, а вскоре и в нашей стране, где после многих десятилетий господства системы, официально считавшейся социалистической, наступило время переоценки ценностей. А.И. Фет поставил себе задачу – изложить главные идеи книги и дать их обстоятельный критический обзор. К решению этой задачи он подошел не как публицист, а как ученый. Не будем забывать, что по образованию и первоначальному направлению научной деятельности А.И. Фет был математиком его математические работы получили признание уже в конце 40-х и начале 50-х годов. Затем он в сотрудничестве с выдающимся физиком Ю.Б. Румером занялся теоретической физикой, где им были получены значительные результаты, позволившие внести поправки в некоторые общепризнанные теории. Но широта и глубина интеллектуальных интересов и знаний Абрама Ильича были для нашей эпохи совершенно необычны. При этом он был не просто «эрудитом»: мощный интеллект позволял ему выстраивать в единую картину факты и понятия из разных областей, на первый взгляд между собой не связанных. Таким образом он был превосходно вооружен для решения поставленной задачи: объяснить, почему так сильно у людей стремление к социальной справедливости, получившее в 19 столетии выражение в социалистических учениях, постепенно овладевших умами большинства наиболее глубоко мыслящих интеллектуалов. анализа и опровержен...Слушайте книгу.



«Заблуждения капитализма» или пагубная самонадеянность профессора Хайека слушать на видеосервисе Wink.