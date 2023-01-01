Заблудившийся автобус. Джон Стейнбек (книга, 1947) слушать онлайн

Сюжет

«Внемлите, судари, со тщанием Сей притчи мудрым увещаниям…» Джон Стейнбек не зря предварил этот блестящий, простой и глубоко психологичный роман эпиграфом из старинного моралите. Пассажиры обветшалого автобуса, которым предстоит провести в обществе друг друга один день, словно сошли со страниц средневековой пьесы, – настолько четко каждый из них соответствует одному из типичных образов провинциальной Америки середины прошлого века. Преуспевающий предприниматель, так и не избавившийся от кошмарных воспоминаний о войне. Некрасивая юная мечтательница, пытающаяся оживить серые будни сиропными сказками Голливуда. Крайне благопристойная семья, которая «несчастна по-своему». Грубиян подросток со смешными надеждами и мечтами… И еще люди. Люди, каждый из которых обычен до обыденности – и в то же время уникален.



Заблудившийся автобус слушать на видеосервисе Wink.