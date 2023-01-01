Забей на любовь! Руководство по рациональному выбору партнера. Сара Беннет,Майкл Беннет (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Брак – самое рискованное предприятие в вашей жизни, утверждают психолог Майкл Беннет и его дочь, комедийная писательница Сара Беннет. А раз так, то в таком деле нельзя полагаться на чувства. Только рациональный подход поможет выбрать партнера! Авторы бестселлера «Забей!» рассказывают, как использовать приемы хедхантинга и бизнес-аналитики для управления романтическими отношениями. Вы узнаете, как оценивать риски и эффективно отбирать подходящие кандидатуры, чтобы получить высокие дивиденды от взаимовыгодного партнерства.



Забей на любовь! Руководство по рациональному выбору партнера слушать на видеосервисе Wink.