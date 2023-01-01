За всех в ответе. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Оксане Налетовой 32 года. Она инженер-технолог. Оксана стала виновницей аварии, в которой пострадал ее родной брат Михаил. Из-за серьезной травмы, Михаил был вынужден уйти из профессионального спорта. Он бесконечно вспоминает о прошлом и не пытается устроить свою дальнейшую жизнь. Их мать – Ирина Николаевна, жалеет сына и упрекает дочь в несостоявшейся карьере брата. Чтобы быстрее избавиться от упрёков, Оксана выходит замуж и уезжает в другой город. Все эти годы она помогает брату деньгами и отказывается от своей доли при размене родительской квартиры в пользу Михаила. Но брак Оксаны оказывается неудачным, и она возвращается к матери. Оксана безуспешно пытается повлиять на брата и заставить его жить по-другому. Оксана устраивается на работу и встречает своего школьного друга Евгения Тягаева, начальника технического отдела. Евгений рад встрече. Еще в школе он был тайно влюблен в Оксану. По старой дружбе Евгений принимает Михаила грузчиком. Михаил с неохотой соглашается работать, он не доволен низкой должностью. Мать просит Оксану замолвить слово за брата. Оксана отказывается, чем вызывает недовольство матери. Евгений видит причину страданий Оксаны и пытается помочь. С его подачи Михаил принимает участие в заводской спартакиаде и выигрывает кубок. Оксане кажется, что Михаил, наконец, взялся за ум. Но ее снова ждет разочарование – брат украл и прогулял деньги, которые она копила на аренду квартиры. Оксана занимает деньги у Евгения, снимает себе жильё и съезжает от матери. Между Оксаной и Евгением завязывается роман, который Оксана тщательно скрывает от родных. Мать пытается вернуть дочь домой и симулирует болезнь. Оксана берет отпуск и снова переезжает к матери. Евгению не нравится, что Оксана постоянно жертвует их отношениями в угоду капризам брата и матери и живет только интересами и желаниями своих родственников. Он пытается объяснить, что они манипулируют ею и предлагает Оксане жить вместе. Оксана соглашается, но только после выздоровления матери. Евгений говорит, что это никогда не кончится, и они ссорятся. Но вскоре Оксана понимает, что Евгений был прав. Она случайно узнаёт, что мать обманула её, и что она не так сильно больна, как пытается внушить дочери. Её терпению приходит конец. Она уходит и просит забыть о ее существовании. Попытка Оксаны помириться с Евгением так же заканчивается неудачей. И когда Оксана узнает, что беременна, она уединяется и решает никому ничего не рассказывать. Но тайна открывается, когда мать, приходит к дочери просить прощения.



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