За спичками. Майю Лассила (книга, 2020) слушать онлайн

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Классика финской литературы Майю Лассила на самом деле звали иначе. Это один из псевдонимов финского писателя Ангольта Унтолы (Тиетвяйнена, 1868-1918), которому выпало жить в эпоху перемен. Его юмористическая повесть «За спичками» – шедевр финской иронической литературы, она хорошо известна российским читателям в переводе Михаила Зощенко. Писателя в конце 1940-х перестали издавать, и ему пришлось ради заработка обратиться к переводам. «Отличный писатель: лаконичный, умный, насмешливый, точно знающий, чего хочет… Он обожает путаницу, неразбериху, я – тоже, хотя мне почти никогда не удавалось устроить такую кутерьму, как в „Воскресшем из мертвых“ или „За спичками“… В жизни впрямь много путаницы, чепухи, диких совпадений, бессмыслицы, и Лассила был истинным поэтом самого невероятного вздора», – писал Михаил Михайлович Зощенко. Повесть была блистательно экранизирована Леонидом Гайдаем, а роли главных героев исполнили Евгений Леонов и Вячеслав Невинный.



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