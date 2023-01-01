За ширмой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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За ширмой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

За ширмой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Студентка Нина Горшкова была влюблена в своего преподавателя Георгий Павловича. Нине хотелось чаще встречаться с Георгием Павловичем. Она не придумала другого способа, кроме как проваливать его экзамен. Однажды она пришла к дому преподавателя, чтобы уговорить принять экзамен в очередной раз. Когда Георгий Павлович начал ее отчитывать, Нина призналась ему в любви. Георгий Павлович растерялся, было видно, что признание Нины не обрадовало его. Вскоре преподаватель сообщил ей, что готов принять пересдачу, но он сильно заболел, и ему пришлось пригласить студентку к себе. Нина блестяще пересдала экзамен. Однако так получилось, что Георгию Павловичу пришлось ненадолго оставить студентку одну у себя дома. Нина ждала возвращение преподавателя, когда услышала какой-то шум в комнате. Она пошла на звук и за ширмой увидела… девушку в инвалидном кресле. Георгий Павлович разозлился из-за чрезмерного любопытства студентки и быстро выставил ее. Позже Георгий Павлович объяснил, что в инвалидном кресле находилась его сестра Маша. У нее были парализованы ноги. Нина поняла, что Георгий Павлович – обычный человек со своими проблемами, это заставило ее задуматься. Спустя короткое время, по поручению из деканата, ей пришлось вновь побывать у Георгия Павловича дома. Она встретилась там с Виктором, другом Георгия Павловича. Нина быстро поняла, что Маша влюблена в Виктора. Она решила помочь ей и уговорила написать Виктору письмо с признанием в любви. Нина отнесла письмо Виктору, но он не оценил чувств Маши. Нина соврала сестре Георгия Павловича, что Виктор внимательно прочел письмо. Вскоре она узнала, что Маша, выяснив правду, пыталась покончить с собой. Нина поняла, что ее максимализм едва не погубил человека. Георгий Павлович решил уехать с сестрой. Однако Нине удалось уговорить Машу простить ее, заодно она убедила и Георгия Павловича в том, что он не имеет права прятать сестру-инвалида. Теперь Нина разглядела в Георгии Павловиче привлекательного молодого человека и согласилась на его предложение сходить в кино.

За ширмой слушать на видеосервисе Wink.

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