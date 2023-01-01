За Мумбу – огонь!. Андрей Неклюдов (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

Эта небольшая, но серьезная повесть петербургского писателя Андрея Неклюдова – о противостоянии мира взрослых и мира детей. В результате пренебрежительного отношения взрослых (и современной цивилизации в целом) к нуждам подростков неплохие, в общем-то, ребята, деятельные и дружные, выдумщики и созидатели, отстаивая у взрослых свое жизненное пространство, свои увлечения и мечты, становятся, как они заявляют, «на тропу войны», по сути же – на путь преступлений. Читает актер петербургского академического Театра Комедии им. Н.П. Акимова Александр Васильев.



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