WinkАудиокнигиЗа Мумбу – огонь!. Андрей Неклюдов
За Мумбу – огонь!. Андрей Неклюдов (книга, 2010) слушать онлайн
2010, Аудиокнига
Современная проза12+
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Сюжет
Эта небольшая, но серьезная повесть петербургского писателя Андрея Неклюдова – о противостоянии мира взрослых и мира детей. В результате пренебрежительного отношения взрослых (и современной цивилизации в целом) к нуждам подростков неплохие, в общем-то, ребята, деятельные и дружные, выдумщики и созидатели, отстаивая у взрослых свое жизненное пространство, свои увлечения и мечты, становятся, как они заявляют, «на тропу войны», по сути же – на путь преступлений. Читает актер петербургского академического Театра Комедии им. Н.П. Акимова Александр Васильев.
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