За мечтой. Тропою благодарности. Елена Коробейникова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Путь к мечте тернист: от бесконечного самобичевания до всевозможных испытаний. Если научиться принимать все сложности с благодарностью, расценивая препятствия как опыт, то всё можно легко преодолеть. Эта история открывает секреты, которые помогут вам на пути к себе и своей мечте. Книга напом�нит, как важно верить в себя и раскроет перед вами силу благодарности.



За мечтой слушать на видеосервисе Wink.