За мечтой. Тропою благодарности. Елена Коробейникова
Wink
Аудиокниги
За мечтой. Тропою благодарности. Елена Коробейникова

За мечтой. Тропою благодарности. Елена Коробейникова (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Саморазвитие12+

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Сюжет

Путь к мечте тернист: от бесконечного самобичевания до всевозможных испытаний. Если научиться принимать все сложности с благодарностью, расценивая препятствия как опыт, то всё можно легко преодолеть. Эта история открывает секреты, которые помогут вам на пути к себе и своей мечте. Книга напомнит, как важно верить в себя и раскроет перед вами силу благодарности.

За мечтой слушать на видеосервисе Wink.

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