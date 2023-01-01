За мечтателем всегда кто-то стоит. Максим Сергеевич Лиепкайс (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Паша и Лиля Евпольские живут в полнейшей нищете, в обычном русском городе. Работает и приносит деньги в дом только Лиля. Паша в это время занимается написанием картин. Он мечтает нарисовать что-то стоящее и переехать в город своей мечты, в Питер, а Лиля его всячески поддерживает. Всё, что у них е�сть – это любовь и вера друг в друга. Но однажды Лилю увольняют с работы, они начинают ссориться, в их жизнь возвращается бывший парень Лили, а у Паши начинается творческий кризис. Смогут ли они преодолеть череду неудач? Нарисует ли Паша картину своей жизни? Сохранят ли они свою крепкую любовь? И сбудется ли мечта Евпольского о переезде в Петербург?



За мечтателем всегда кто-то стоит слушать на видеосервисе Wink.