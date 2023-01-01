За дверью – тайна…. Екатерина Вильмонт (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Детективы248 мин12+
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Сюжет
Нет ничего интереснее разгадывать тайны! Особенно если их прячут за дверьми в старом доме… Откуда появилась странная парочка в квартире тети Люси? И куда пропала старушка? Гошке и его друзьям опять придется оказаться в центре событий. Они узнают много нового и даже столкнуться с конкурентами – частными детективами! Книга также выходила под названием «Неожиданная развязка».
За дверью – тайна… слушать на видеосервисе Wink.