За дверью – тайна…. Екатерина Вильмонт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нет ничего интереснее разгадывать тайны! Особенно если их прячут за дверьми в старом доме… Откуда появилась странная парочка в квартире тети Люси? И куда пропала старушка? Гошке и его друзьям опять придется оказаться в центре событий. Они узнают много нового и даже столкнуться с конкурентами – частными детективами! Книга также выходила под названием «Неожиданная развязка».



За дверью – тайна… слушать на видеосервисе Wink.