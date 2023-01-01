За бортом. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Олег Стебельков, владелец небольшой строительной компании. По состоянию здоровья, он вынужден оставить бизнес и передать компанию собственному сыну. Привыкший работать с утра до вечера, он не знает, как распорядиться внезапно свалившейся на него свободой. Попытки занять себя спортом и домашним хозяйством ни к чему хорошему не приводят и становятся поводом для семейных конфликтов. Подарок сына – профессиональная фотокамера – сильно меняет жизнь Олега. Он с головой уходит в новое для него дело – искусство фотографии. Вскоре Олег знакомится с фотографом Настей Кораблевой и становится постоянным слушателем ее фотошколы. Олег не замечает, как увлечение фотографией перерастает в увлечение Настей. Он готов бороться за взаимность девушки, расценивая это как игру, в которой нужно победить. Жена Олега ревнует мужа к его новому хобби. Когда в ее руки попадают снимки полуобнаженной Насти, она обвиняет мужа в измене. С помощью сына, Олегу удается примириться с супругой. Однако он продолжает думать о Насте. Олег понимает, что влюбился в девушку и готов ради нее пожертвовать своей семьей. После ночи, проведенной с Настей, Олег уходит из дома. Он уверен в счастливом будущем со своей возлюбленной. Но надеждам Олега не суждено сбыться. Настя не собирается продолжать отношения. Сын Олега решает познакомить родителей со своей девушкой и приглашает отца на семейный ужин. Олег втайне надеется, что сможет наладить отношения с женой. Всю семью Стебельковых ожидает настоящий сюрприз. Подругой сына оказывается бывшая любовница Олега – Настя. Семейный ужин заканчивается, не успев начаться, большим скандалом. Сын не хочет больше видеть отца. Оставшись не у дел, потерпев крах в любовных отношениях, Олег уходит в депрессию. Встреча с Настей помогает Олегу понять, кто ему дорог на самом деле и на какие жертвы способна настоящая любовь.



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