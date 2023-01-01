Юные путешественники. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература411 мин12+
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Сюжет
«Обоих воспитанников-лауреатов встретили шумными приветствиями и продолжительными аплодисментами. Между тем с эстрады, возвышавшейся посреди обширного двора Антильской школы, директор продолжал читать список следующих имен: – Второй разряд: Аксель Викборн! – Третий разряд: Альберт Льювен! Последовал новый, хотя и менее шумный, чем предыдущий, взрыв рукоплесканий, явное выражение сочувствия присутствующих…»
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