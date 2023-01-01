Юная шаманка Пом. Раймонд Чо (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Новая мистическая и волнующая душу история от автора корейских бестселлеров! Сюжет книги увлекательно раскрывает темы шаманизма и сверхъестественного в южнокорейской культуре! «Скажи, на кого наложить проклятие…» – услышала Сохи в объятом мраком классе. Это произошло за сорок четыре дня до убийства в школьной лаборатории… Казалось, что все это только школьные страшилки, но происходит ужасное: та самая девушка, которая до жути напугала Сохи своим зловещим предложением, вдруг погибает сама. Неужели это действительно проклятие? Сохи и ее подруга Еха хотят разгадать тайну череды загадочных смертей, и для этого им придется объединиться с дерзкой и странной шаманкой Пом и окунуться в мир, полный призраков и древних заклинаний, чтобы приоткрыть завесу тайны прошлого…



Юная шаманка Пом слушать на видеосервисе Wink.