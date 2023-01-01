Юмористы к барьеру. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Илья Ильф и Евгений Петров известны, прежде всего, как авторы знаменитых романов «Двенадцать стульев» и «Золотой телeнок». Однако в творческом наследии писателей имеются десятки рассказов, фельетонов, анекдотов, сатирических новелл и смешных заметок «о всяческих курьезах и ляпсусах», многие из которых не издавались на протяжении десятилетий. «В четыре руки» написанных произведениях добрая улыбка прекрасно сочетается с едким сарказмом, острая сатира – с мягкой иронией, язвительная пародия – с веселым озорством.



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