WinkАудиокнигиЮмористы к барьеру. Илья Ильф,Евгений Петров
Юмористы к барьеру. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Юмор307 мин12+
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Сюжет
Илья Ильф и Евгений Петров известны, прежде всего, как авторы знаменитых романов «Двенадцать стульев» и «Золотой телeнок». Однако в творческом наследии писателей имеются десятки рассказов, фельетонов, анекдотов, сатирических новелл и смешных заметок «о всяческих курьезах и ляпсусах», многие из которых не издавались на протяжении десятилетий. «В четыре руки» написанных произведениях добрая улыбка прекрасно сочетается с едким сарказмом, острая сатира – с мягкой иронией, язвительная пародия – с веселым озорством.
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