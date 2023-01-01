Юмористические рассказы. Григорий Горин
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Юмористические рассказы. Григорий Горин

Юмористические рассказы. Григорий Горин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Юмор373 мин12+
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Сюжет

Григорий Горин – не только драматург и сценарист всенародно любимых фильмов «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона», «О бедном гусаре замолвите слово», но и автор известных юмористических рассказов, сатирических миниатюр, остроумных монологов, сценок и зарисовок, которые мы и предлагаем вашему вниманию:

Юмористические рассказы слушать на видеосервисе Wink.

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