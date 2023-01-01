Юмористические рассказы. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Юмористические рассказы" – короткие забавные истории, печатавшиеся в начале литературного пути классика в юмористических журналах. В этих историях от смеха до сострадания – один шаг. И кажется, что их героев – от невозмутимой дочери Альбиона до устрашающего унтера Пришибеева -создало не воображение писателя, а сама жизнь. Чиновники и обыватели, врачи и приказчики, люди театра и мелкие помещики со своими страстями, трагедиями и триумфами появятся перед вами в блестящей трагикомедии под названием «Юмористические рассказы Антоши Чехонте». Разговор человека с собакой В бане Мои жены Налим Унтер Пришибеев Сапожник и нечистая сила Медведь Предложение Свадьба Юбилей Женщина с точки зрения пьяницы



Юмористические рассказы слушать на видеосервисе Wink.