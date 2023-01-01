Юдоль. Николай Лесков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пока у людей есть кусок хлеба, они помнят о добре, справедливости и божьих заповедях. Но как только приходит голод, в человеке пробуждается зверь, готовый на все ради кратковременного ощущения сытости… Эту повесть Николай Лесков написал по собственным детским воспоминаниям об ужасной голодной зиме 1840 года в нескольких уездах Орловской губернии. Автор рассказывает, как люди, оставшиеся без припасов, быстро утрачивали человеческий облик. Несчастные крестьяне, оказавшиеся на пороге голодной смерти, шли на страшные преступления против соседей, знакомых и даже родных. Лишь бы дожить до весны… Читайте онлайн на ЛитРес полную версию!



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