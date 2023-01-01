WinkАудиокнигиЙога-Васиштха. Книги 1 и 2. Вальмики
Йога-Васиштха. Книги 1 и 2. Вальмики (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота, Религия и духовная литература488 мин16+
Сюжет
Монументальный шедевр ведантической мысли раннесредневековой Индии, представляющий собой систематическое изложение идей йоги и адвайта-веданты, переданных символическим языком притч и иносказаний в форме беседы юного Рамы с его духовным наставником Васиштхой. Это также высокохудожестве�нное произведение, полное богатых и глубоких образов и изощренных поэтических украшений. Второе исправленное и дополненное издание
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