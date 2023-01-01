Йога нидра. Практики для расслабления. Элеонора Завгородняя
Wink
Аудиокниги
Йога нидра. Практики для расслабления. Элеонора Завгородняя

Йога нидра. Практики для расслабления. Элеонора Завгородняя (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология103 мин12+

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Сюжет

Первый выпуск из серии аудиопрактик для расслабления и решения конкретных психологических задач, например: проработки чувства неуверенности, тревожности, агрессии, лени формирования установки на достижение целей помощи себе в исцелении физических недугов и психологических травм. В серии используются техники разных направлений, с разной глубиной погружения, поэтому у слушателя есть возможность найти то, что в большей степени подходит именно ему.

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