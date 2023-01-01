Йога нидра. Практики для расслабления. Элеонора Завгородняя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первый выпуск из серии аудиопрактик для расслабления и решения конкретных психологических задач, например: проработки чувства неуверенности, тревожности, агрессии, лени формирования установки на достижение целей помощи себе в исцелении физических недугов и психологических травм. В серии �используются техники разных направлений, с разной глубиной погружения, поэтому у слушателя есть возможность найти то, что в большей степени подходит именно ему.



Йога нидра слушать на видеосервисе Wink.