Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики. Владимир Алпатов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Что такое языкознание, или лингвистика? Чем занимается эта наука, какие проблемы перед ней стоят? Эта книга рассказывает об истории лингвистики с древнейших времен до современности и показывает, как наука старается ответить на три главных вопроса, связанных с языком – как он устроен, как изменяется со временем и как функционирует. Многие даже образованные люди, думают, что лингвисты – это полиглоты, которые просто знают много языков. Это заблуждение вполне понятно – выражение «изучать язык» может быть истолковано по разному, но не имеет ничего общего с действительностью. Книга Владимира Алпатова рассказывает, чем на самом деле занимаются лингвисты и что их интересует. Зачем они читают старинные рукописи, отправляются в экспедиции в джунгли и пишут компьютерные программы. Как появились лингвистические теории и как они помогают решать практические задачи: преподавать языки, разрабатывать письменности, создавать алгоритмы машинного перевода. Читатели книги – это люди, далекие от лингвистики, но желающие узнать, как и зачем люди изучают свой язык. © Альпина Диджитал &



Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики слушать на видеосервисе Wink.