Языкознание: От Аристотеля до компьютерной лингвистики. Владимир Алпатов (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Что такое языкознание, или лингвистика? Чем занимается эта наука, какие проблемы перед ней стоят? Эта книга рассказывает об истории лингвистики с древнейших времен до современности и показывает, как наука старается ответить на три главных вопроса, связанных с языком – как он устроен, как изменяется со временем и как функционирует. Многие даже образованные люди, думают, что лингвисты – это полиглоты, которые просто знают много языков. Это заблуждение вполне понятно – выражение «изучать язык» может быть истолковано по разному, но не имеет ничего общего с действительностью. Книга Владимира Алпатова рассказывает, чем на самом деле занимаются лингвисты и что их интересует. Зачем они читают старинные рукописи, отправляются в экспедиции в джунгли и пишут компьютерные программы. Как появились лингвистические теории и как они помогают решать практические задачи: преподавать языки, разрабатывать письменности, создавать алгоритмы машинного перевода. Читатели книги – это люди, далекие от лингвистики, но желающие узнать, как и зачем люди изучают свой язык. © Альпина Диджитал &
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