Язык как игра. Как помочь ребенку заговорить на иностранном языке и никогда не останавливаться. Анастасия Иванова,Светлана Лашук (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мамы детей-билингвов и преподаватели английского делятся опытом, как превратить изучение иностранного языка в увлекательную игру. Под обложкой – объяснения билингвизма с научной точки зрения, планы действий для родителей и ответы на самые популярные вопросы. Анастасия Иванова – преподаватель английского языка как иностранного с 11-летним стажем. Автор и ведущая более 10 онлайн-курсов и тренингов с разными темами и программами. Мама дочери-билингва. Активный блогер с аудиторией более 150 000 человек. Окончила Московский государственный лингвистический университет и получила диплом программы Cambridge для преподавателей английского языка как иностранного CELTA.Постоянныйколумнист самого крупного еженедельника на русском языке на Кипре «Вестник Кипра» и приглашенный автор в блоге издательства «Манн, Иванов и Фербер», порталов журналов Psychologies, «Вокруг света», StarHit, «Лайфхакер», Yoga Journal.



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