WinkАудиокнигиЯвь и Навь. Серия 3. Змеиного царевича сапоги. Марианна Красовская
Явь и Навь. Серия 3. Змеиного царевича сапоги. Марианна Красовская (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези120 мин16+
Сюжет
«Змеиного царевича сапоги» – третья серия литсериала Марианны Красовско «Явь и Навь», жанр попаданцы, юмористическое фэнтези, романтическое фэнтези. Для чего нагам сапоги? И что будет, если все хвостатые одномоментно обзаведутся двумя ногами? Зубославу плевать на остальных змеев, его-то в таком случае ждет брачная ночь, Алена обещала!
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