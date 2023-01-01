Явь и Навь. Серия 3. Змеиного царевича сапоги. Марианна Красовская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Змеиного царевича сапоги» – третья серия литсериала Марианны Красовско «Явь и Навь», жанр попаданцы, юмористическое фэнтези, романтическое фэнтези. Для чего нагам сапоги? И что будет, если все хвостатые одномоментно обзаведутся двумя ногами? Зубославу плевать на остальных змеев, его-то в таком случае ждет брачная ночь, Алена обещала!



Явь и Навь слушать на видеосервисе Wink.