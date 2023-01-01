Ящик для писем от покойника (рассказы). Алексей Ростовцев
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Ящик для писем от покойника (рассказы). Алексей Ростовцев

Ящик для писем от покойника (рассказы). Алексей Ростовцев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза, Биографии и мемуары305 мин16+

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О книге

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Ящик для писем от покойника» – продолжение рассказов полковника советской разведки Алексея Ростовцева (1934–2013) – писателя, автора многих книг и публикаций, члена Союза писателей России, прослужившего в разведке четверть века, из них шестнадцать лет – за рубежом. «…Контрразведка и разведка дали мне неисчерпаемый материал для моих литературных экзерсисов на всю оставшуюся жизнь. В моих рассказах – жестокая правда оперативной работы, которую надо делать чистыми руками. Из соображений конспирации я заменил клички агентов, установочные данные фигурантов, сместил временные и пространственные рамки событий. Всe остальное – правда…» Алексей Ростовцев, полковник советской разведки

Ящик для писем от покойника (рассказы) слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Современная проза, Биографии и мемуары, Нон-фикшн
Время
305 мин / 05:05

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