Ящик для писем от покойника (рассказы). Алексей Ростовцев (книга, 2020) слушать онлайн

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Ящик для писем от покойника» – продолжение рассказов полковника советской разведки Алексея Ростовцева (1934–2013) – писателя, автора многих книг и публикаций, члена Союза писателей России, прослужившего в разведке четверть века, из них шестнадцать лет – за рубежом. «…Контрразведка и разведка дали мне неисчерпаемый материал для моих литературных экзерсисов на всю оставшуюся жизнь. В моих рассказах – жестокая правда оперативной работы, которую надо делать чистыми руками. Из соображений конспирации я заменил клички агентов, установочные данные фигурантов, сместил временные и пространственные рамки событий. Всe остальное – правда…» Алексей Ростовцев, полковник советской разведки



Ящик для писем от покойника (рассказы) слушать на видеосервисе Wink.