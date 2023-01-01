Ярик. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Тренер по фитнесу Лада Яковлева влюблена в Валентина Симкина. Но она не собирается обременять себя никакими обязанностями, поэтому под разными предлогам отказывается знакомиться с сыном Валентина Яриком. Но вскоре Валентин применяет хитрость, и Лада знакомится с Яриком и его бабушкой Марией Станиславовной. Лада видит, что мальчик готов к появлению новой мамы, и Мария Станиславовна не против. Это настолько пугает Ладу, что она даже решает прервать отношения с Валентином, однако ее чувства к нему слишком сильны. Она решает уговорить Валентина оставить сына на бабушку и переехать к ней. Валентин соглашается, но большую часть времени он проводит дома с сыном и к Ладе приезжает только, чтобы переночевать. Лада переживает и решает изменить ситуацию. Она переезжает к Валентину. Вскоре она замечает, что Мария Станиславовна считает ее легкомысленной, только Ярик безоговорочно принимает Ладу. Они становятся друзьями. Спустя короткое время, Ярик заболевает. У Лады выходной, и она должна присмотреть за ним. В этот момент Ладе звонит подруга и приглашает ее на день рождения. Лада уходит, решив, что вернется через пару часов. Однако когда она возвращается, узнаёт, что Ярика увезла «Скорая». Мальчик, желая поскорее выздороветь, принял большую дозу лекарства. Валентин выставляет Ладу. Она понимает, что по-настоящему любит Валентина и готова на все ради него, но не знает, как возобновить отношения. Через несколько дней Лада получает с мобильного телефона Валентина сообщение с приглашением на свидание. Окрыленная Лада летит на встречу с Валентином, но вместо него видит у подъезда Ярика. Ярик говорит, что папа без нее жить не может, не ест и не пьет, он просит, чтобы Лада жила вместе с ними. Ярик говорит, что заметил, Лада боится его. «Не бойтесь. Я же вас не боюсь» – замечает Ярик. Лада понимает, что Ярик – умный мальчик, который простил ее за невнимание и нежелание принять на себя ответственность. Лада просит у него прощение. Ярик рад примирению с Ладой. Они идут домой к Валентину и Марии Станиславовне.



Ярик слушать на видеосервисе Wink.