Японский язык для всех. Сусуму Нагара,Я. Наканиси (книга, 2020) слушать онлайн

Курс содержит диалоги, обиходные выражения на японском языке, а также полезную информацию о культуре Японии. Изучив материал, студент сможет изъясняться на японском языке так, как это делал бы носитель языка в соответствующей ситуации.



Японский язык для всех слушать на видеосервисе Wink.