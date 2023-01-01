WinkАудиокнигиЯпонский язык для всех. Сусуму Нагара,Я. Наканиси
Японский язык для всех. Сусуму Нагара,Я. Наканиси (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки201 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
О книге
Курс содержит диалоги, обиходные выражения на японском языке, а также полезную информацию о культуре Японии. Изучив материал, студент сможет изъясняться на японском языке так, как это делал бы носитель языка в соответствующей ситуации.
Японский язык для всех слушать на видеосервисе Wink.