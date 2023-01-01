Японский язык для всех. Сусуму Нагара,Я. Наканиси
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Аудиокниги
Японский язык для всех. Сусуму Нагара,Я. Наканиси

Японский язык для всех. Сусуму Нагара,Я. Наканиси (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки201 мин16+

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О книге

Курс содержит диалоги, обиходные выражения на японском языке, а также полезную информацию о культуре Японии. Изучив материал, студент сможет изъясняться на японском языке так, как это делал бы носитель языка в соответствующей ситуации.

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Жанр
Иностранные языки
Время
201 мин / 03:21

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