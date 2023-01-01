Японские сказки. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Япония самая загадочная и непонятная для европейцев страна мира. Для того, чтобы лучше понять древние традиции, обычаи и философию этой великой державы нам на помощь, кроме многочисленных лекций, туристических пособий и советов бывалых путешественников, придут сказки. Ведь именно в них отражается вся вековая мудрость японского народа, особенности быта, характера и даже одежды. Поэтичные, оригинальные, неординарные сюжеты японских сказок погрузят в особый мир и атмосферу и будут интересны и познавательны не только детям, но и их родителям.



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