WinkАудиокнигиЯпония. Полная история страны. Тайдзи Танака
Япония. Полная история страны. Тайдзи Танака (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
История16+
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Сюжет
Увлекательная история Японии в аудиоформате. Тайдзи Танака увлекательно рассказывает об истории Японии. Все значительные события, важные персонажи и периоды – таинственная эпоха Хэйан – время красавиц в тысячей рукавов, революция Мейдзи и японское экономическое чудо XX века. Далекая страна станет ближе и понятнее каждому.
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