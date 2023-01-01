Япония. Полная история страны. Тайдзи Танака (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Увлекательная история Японии в аудиоформате. Тайдзи Танака увлекательно рассказывает об истории Японии. Все значительные события, важные персонажи и периоды – таинственная эпоха Хэйан – время красавиц в тысячей рукавов, революция Мейдзи и японское экономическое чудо XX века. Далекая страна станет ближе и понятнее каждому.



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