Янтарь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Янтарь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Янтарь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Порой в семьях пожилых людей разыгрываются такие страсти! Муж Евдокии Громовой Петр Егорович ревнует жену к соседу. Однажды дело дошло до рукоприкладства, после чего Евдокия ушла пожить к дочери Арине, которая как раз затеяла ремонт и ей нужна была помощь матери. Ремонт в квартире Арины взялся сделать Алексей Савич, который приехал в гости к сыну, живущему в соседней квартире, да заскучал без работы. Евдокия старается помочь Алексею Савичу, готовит обед, печет его любимые пирожки… и вдруг понимает, что в присутствии Алексея Савича старается выглядеть красивее и моложе. Но Евдокия старается не думать об этом. К тому же она переживает, как там живет без нее муж, и идет его проведать. Но, застав мужа рядом с соседом-Кондриковым, нарывается на очередной скандал и оскорбления. Расстроенная Евдокия возвращается к дочери. Видя, что у Евдокии что-то случилось, Алексей Савич приглашает ее погулять, и во время прогулки признается ей в любви и предлагает уехать вместе с ним в его далекий приморский городок. Евдокия соглашается. Но на следующий день она узнает, что дочь Арина беременна, и у них с мужем будет долгожданный внук! Евдокия понимает, что она не сможет никуда уехать от своей семьи. А на память об Алексее Савиче у нее останется сделанный и подаренный им янтарный кулон…

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Жанр
Культура и искусство, Психология

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