Янки при дворе короля Артура. Марк Твен
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Янки при дворе короля Артура. Марк Твен

Янки при дворе короля Артура. Марк Твен (книга, 1889) слушать онлайн

1889, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика687 мин18+
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Сюжет

Предприимчивый янки, получив во время стычки удар по голове, попадает из Коннектикута конца XIX века в эпоху короля Артура. Благодаря кипучей энергии американца рыцари и вельможи, чародеи и монахи, прекрасные девы и простой народ приобщаются к благам цивилизации. И с удивлением узнают, что такое мыло, порох, электричество, газеты, телеграф и многое другое. ©

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