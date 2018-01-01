Янки при дворе короля Артура. Марк Твен (книга, 1889) слушать онлайн

Сюжет

Предприимчивый янки, получив во время стычки удар по голове, попадает из Коннектикута конца XIX века в эпоху короля Артура. Благодаря кипучей энергии американца рыцари и вельможи, чародеи и монахи, прекрасные девы и простой народ приобщаются к благам цивилизации. И с удивлением узнают, что тако�е мыло, порох, электричество, газеты, телеграф и многое другое. ©



Янки при дворе короля Артура слушать на видеосервисе Wink.