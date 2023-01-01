Янки при дворе короля Артура. Марк Твен (книга, 1889) слушать онлайн

Сюжет

Произведение «Янки при дворе короля Артура» блистательного писателя Марка Твена сочетает в себе фантастику, знаменитый авторский юмор и пародию на рыцарские средневековые романы. К тому же это одна из первых книг, описывающая путешествие во времени. Классический представитель американского народа из штата Коннектикут получает во время потасовки удар ломом по голове. Очнувшись, изумленный янки обнаруживает себя абсолютно в другом времени и месте, он попал в эпоху и королевство британского короля Артура, героя многочисленных рыцарских романов. Американская предприимчивость и энергия помогают занять главному герою высокое положение при дворе короля. Янки обнаруживает, что средневековью сильно не хватает благ современной цивилизации и скоро все в королевстве узнают, что такое мыло, порох и телефон. Начинается триумфальное шествие цивилизации.



Янки при дворе короля Артура слушать на видеосервисе Wink.