Яков Богомолов (спектакль). Максим Горький (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Спектакль «Яков Богомолов» по мотивам одноименной пьесы русского писателя Максима Горького. Дело происходит на хуторе, где беззаботные обитатели томятся от скуки, безделья и рассуждают о высоких материях и предназначении человека. Главный герой Яков Богомолов, мечтатель не от мира сего, искренне озабоченный вселенскими проблемами. При этом все мужчины, кто явно, а кто тайно, влюблены в жену Богомолова Ольгу Борисовну. Ольга Борисовна – женщина порядочная, но тоже находится в состоянии томления. Ее муж столь увлечен желанием преобразовать несовершенный мир и полностью отдаться труду на благо всего человечества, что совершенно забыл о ее существовании. Обделенная вниманием супруга, женщина решается на отчаянный шаг – измену. Как только это происходит, ее мучения становятся и вовсе невыносимыми. Желая досадить мужу, Ольга все ему рассказывает. Но Яков со свойственной ему невозмутимостью объясняет жене, что все понимает, что по-своему страдает, но никогда не будет существовать по обывательским законам. И вроде бы все правильно говорит Яков Богомолов, однако его рассуждения не вызывают сочувствия, ведь философия мешает ему увидеть тех людей, кто рядом с ним, тех, кто его любит, тех, кто страдает из-за него. Остается только сожалеть, что благие порывы и романтические устремления талантливых людей той эпохи оказались несостоятельными и разбились о грубую действительность. Спектакль о непростых человеческих отношениях, о гармонии и дисгармонии чувств, поисках любви и доверия не дает готового ответа на вопрос хорошо ли существовать в таком мире – без романтического героя, без его наивной веры и его утраченной иллюзии. Роль Якова Богомолова сыграл Народный артист СССР Андрей Попов, с поэтическим вдохновением раскрывший тему труда, облагораживающего и возвышающего человека. © ИДДК, 2014



Яков Богомолов (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.