Ядвига – королева Польши. Наталия Басовская (книга, 2014) слушать онлайн

Сюжет

Ядвига осталась в истории как символ благородства и жертвенности. Она прожила очень короткую (28 лет – 1371 – 1399 гг.), но совершенно потрясающую жизнь! Ее судьба могла бы стать основой для романа. Романа о любви и долге. В 20 веке Ядвига была объявлена и блаженной, и святой.



Ядвига – королева Польши слушать на видеосервисе Wink.