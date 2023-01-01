WinkАудиокнигиЯдвига – королева Польши. Наталия Басовская
Ядвига – королева Польши. Наталия Басовская (книга, 2014) слушать онлайн
2014, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+
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Сюжет
Ядвига осталась в истории как символ благородства и жертвенности. Она прожила очень короткую (28 лет – 1371 – 1399 гг.), но совершенно потрясающую жизнь! Ее судьба могла бы стать основой для романа. Романа о любви и долге. В 20 веке Ядвига была объявлена и блаженной, и святой.
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