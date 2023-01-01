Яблоко от яблони. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Ирина Стеклова случайно узнает, что ее бывшая подруга Светлана, с которой она не общается больше года, умерла. Печальную новость сообщает Ирине сын Светланы Рома. Ирина начинает помогать Роме, но скоро понимает, что мальчик под разными предлогами вытягивает из нее деньги. Не зная, как прекратить эти поборы, Ирина обращается за помощью к психоаналитику, и тот понимает, что на самом деле Ирину мучает чувство вины перед подругой. А вскоре Ирина встречает якобы умершую подругу на остановке, и понимает, что Рома обманул ее…



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