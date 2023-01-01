Я женат на ведьме. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Виктор Ступин не любит свою работу в конструкторском бюро, ему нравится писать, но его роман еще три года назад отвергли в издательстве. Одно счастье у Виктора – его жена Татьяна, красивая радостная, внимательная женщина. Но у Татьяны вдруг обнаруживается дар – предвидеть события. Однажды утром она сообщает мужу, что его сегодня уволят с работы. И в этот же день его действительно увольняют. Татьяна предсказывает, что друг Виктора, Александр, может заболеть, если не уйдет от своей жены, которая не любит его. Под впечатлением такого пророчества, Александр собирается уйти от жены, а Виктор, напуганный способностями Татьяны, также близок к разводу. Татьяна успокаивает любимого мужа, обещая ему, что дела его скоро поправятся. И, действительно, вскоре оказывается, что роман, который когда-то давно написал Виктор, уже напечатан и более того, ему дают в издательстве аванс под новый роман. Виктор с увлечением пишет новую книгу. Александр узнаёт, что его жена давно изменяет ему с другим мужчиной. Он уходит из дома. Вскоре Татьяна предсказывает мужу роман с другой женщиной. И действительно, Виктор случайно знакомится со своей читательницей и поклонницей Еленой. У них завязываются отношения. Виктору все время кажется, будто Татьяна где-то рядом и наблюдает за «романом» мужа. Но выясняется, что «ясновидящая» Татьяна ничего и не подозревает об изменах мужа. А вскоре эта связь на стороне начинает тяготить и самого Виктора. Он понимает, что ему, кроме своей Татьяны, никто не нужен. А все ее предсказания объясняются просто – Татьяна любит его и поэтому внимательна ко всему, что его тревожит. Виктор знакомит Александра с Еленой и у них завязываются отношения.



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