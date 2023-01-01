Я забыл умереть. Халил Рафати (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Я забыл умереть» – это история невероятных взлетов и ужасающих падений Халила Рафати. Сейчас он – миллионер, владелец преуспевающего бизнеса, роскошного дома на Калифорнийском побережье и обладатель частного самолета. Среди его друзей – голливудские знаменитости, да и сам Рафати – настоящая знаменитость, жизнь которой достойна экранизации. Глядя на этого цветущего 46-летнего мужчину, построившего свою империю здорового питания Sunlife Organic, невозможно поверить, что этот человек был законченным наркоманом, жил на улице и пережил целых девять передозировок. В свои 33 года он весил всего 49 килограммов и выглядел так, как будто болен всеми самыми страшными болезнями одновременно.



Я забыл умереть слушать на видеосервисе Wink.