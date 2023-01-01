Я за тебя отвечаю. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Андрей Родин вынужден признаться своей жене Светлане, что у него есть молодая любовница, которая ждет от него ребенка. Светлана настаивает на том, чтобы Андрей сделал выбор, но тот не хочет терять ни Светлану с детьми, ни Варвару. Узнав, что Варвара родила девочку, Андрей возвращается с вахты раньше времени. Прежде чем отправиться к Варваре, Андрей заходит к Светлане и сыновьям и застает там Юрия – старинного друга семьи, приехавшего в командировку в их город. Юрий обвиняет Андрея в предательстве, а тот, в свою очередь, намекает на то, что Юрий имеет виды на Светлану. В итоге друзья ссорятся, Андрей уходит к Варваре. Вскоре он начинает понимать, что совершил ошибку: Варвара не намерена выходить замуж за Андрея, ее тяготит роль матери. Андрей тоскует по Светлане и сыновьям, но понимает, что его место занял Юрий. Вскоре Варвара бросает Андрея и дочку, и Андрей в отчаянии идет к Светлане. Он просит Светлану принять его с дочкой. Но Светлана говорит, что это невозможно – она ждет ребенка от Юрия. Андрей в отчаянии – ведь он даже не вписан в свидетельство о рождении своей дочери, но категорически против того, чтобы отдавать ребенка в детдом. Светлана и Юрий предлагают ему свою помощь: Юрий отдает ему свою квартиру, Светлана берется нянчить девочку, пока Андрей работает на вахте. Она, как адвокат, обещает заняться документами, подтверждающими отцовство Андрея. Неожиданно возвращается Варвара. Она поняла, что не может бросить дочь, и просит Андрея простить ее – тот отвечает, что пока не уверен, сможет ли когда-то всё забыть.



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