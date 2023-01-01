Я выражаю себя!!! Практики для самораскрытия. Элеонора Завгородняя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Второй выпуск из серии «По волнам расслабления» – аудиопрактик для расслабления и решения конкретных психологических задач. Выпуск поможет тем, кому необходима помощь в вопросах самовыражения, самореализации, раскрытия себя – своих желаний, потребностей, талантов, и «сбычи своих мечт» и освобождения от различных сдерживающих факторов: страхов, ограничивающих установок, шаблонов, неуверенности и т.п.. Практики также эффективны в комплексной терапии ряда физических недугов, связанных с деятельностью горла, гортани, голосом, слухом, щитовидной и паращитовидной железой. В серии используются техники разных направлений, с разной глубиной погружения, поэтому у слушателя есть возможность найти то, что в большей степени подходит именно ему.



Я выражаю себя!!! Практики для самораскрытия слушать на видеосервисе Wink.