WinkАудиокнигиЯ выбираю богатство. Курс по эффективному управлению денежными потоками. Алексей Тараповский
Я выбираю богатство. Курс по эффективному управлению денежными потоками. Алексей Тараповский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес590 мин12+
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Сюжет
Книга «Впусти богатство в свою жизнь» написана экспертом-практиком и учит моделировать свою финансовую жизнь, разбираться в особенностях инвестиционных продуктов, формировать доходный портфель ценных бумаг, чтобы обеспечивать семье комфортные условия в любой жизненной ситуации. Автор при�водит конкретные кейсы и решения, которые можно просто брать и внедрять в свою жизнь.
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