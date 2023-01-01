Я выбираю богатство. Курс по эффективному управлению денежными потоками. Алексей Тараповский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Впусти богатство в свою жизнь» написана экспертом-практиком и учит моделировать свою финансовую жизнь, разбираться в особенностях инвестиционных продуктов, формировать доходный портфель ценных бумаг, чтобы обеспечивать семье комфортные условия в любой жизненной ситуации. Автор при�водит конкретные кейсы и решения, которые можно просто брать и внедрять в свою жизнь.



Я выбираю богатство слушать на видеосервисе Wink.