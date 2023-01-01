Я выбираю богатство. Курс по эффективному управлению денежными потоками. Алексей Тараповский
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Я выбираю богатство. Курс по эффективному управлению денежными потоками. Алексей Тараповский

Я выбираю богатство. Курс по эффективному управлению денежными потоками. Алексей Тараповский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес590 мин12+

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Сюжет

Книга «Впусти богатство в свою жизнь» написана экспертом-практиком и учит моделировать свою финансовую жизнь, разбираться в особенностях инвестиционных продуктов, формировать доходный портфель ценных бумаг, чтобы обеспечивать семье комфортные условия в любой жизненной ситуации. Автор приводит конкретные кейсы и решения, которые можно просто брать и внедрять в свою жизнь.

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