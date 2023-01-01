Я уеду жить в «Свитер». Анна Никольская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Анна Никольская «Я уеду жить в „Свитер“» – тонкая психологическая проза о самом главном в жизни от лауреата премии «Новая детская книга». В жизнь старшеклассницы Юли врывается стихийное бедствие – странная Верка, у которой умирает мама. Теперь свою комнату приходится делить с этой неприятной ровесницей. И Юлина жизнь становится сплошным кошмаром. Что делать? Поселиться в любимом кафе «Свитер»? Переехать к занудному поклоннику? Или попробовать подружиться с несносной Верой? Анна Никольская – автор более 40 книг для детей и подростков, переводчик. Лауреат премий им. Сергея Михалкова, Алексея Толстого, Премии Рунета (лучшая книга для детей-2013), «Старт-Ап» (лучшее развивающее пособие для детей-2013), «Книга года: выбирают дети», премии В. Крапивина, «Ясная поляна» и «Золотой Дельвиг». Победитель конкурса «Новая детская книга»-2015, кинофестиваля Николая Бурляева «Золотой витязь» в номинации «Литература для подростков».



Я уеду жить в «Свитер» слушать на видеосервисе Wink.