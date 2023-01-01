Я такой как все. Олег Тиньков (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ТИНЬКОВЫМ ОЛЕГОМ ЮРЬЕВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ТИНЬКОВА ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА. Имя Олега Тинькова ассоциируется с успехом, нестандартными ходами в бизнесе и смелостью на грани безрассудства. Он раз за разом пробует себя и свою команду на прочность. В 2019 году Тинькофф Банк был признан самым безопасным в мире онлайн-банком для корпоративных клиентов, а также лучшим розничным онлайн-банком в Центральной и Восточной Европе. Каким нужно быть, чтобы достичь такого успеха в России, начав с нуля? Какие качества характера помогли Олегу Тинькову в этом? Кто поддерживал его все эти годы? Кто был настоящим другом, а кто ставил палки в колёса? Сталкиваясь с трудностями, преодолевая их, Тиньков старается менять мир к лучшему. В октябре 2019 года, когда у него диагностировали острую форму лейкемии, он мужественно принял удар. А в 2020 году основал «Фонд семьи Тиньковых», который занимается популяризацией донорства костного мозга, чтобы необходимое лечение могли получить как можно больше больных. Из этой аудиокниги вы узнаете о становлении неординарной личности – известного предпринимателя, уникального бизнесмена, лидера, способного достичь любой поставленной цели, и очень интересного человека. Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



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