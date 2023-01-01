Я стою миллионы. Марина Серова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Весенним вечером у своего подъезда убит американский бизнесмен Эрик Горбински, приехавший в родной город Тарасов для заключения выгодной сделки. Смерть иностранца, к тому же «стоящего» не один миллион долларов, всколыхнула местные деловые круги. Она можетбыть выгодна его компаньонам по операциям с недвижимостью, конкурентам и даже наследникам. Отец погибшего, которому, кстати, тоже могло быть на руку убийство сына, поручает расследование частному детективу Татьяне Ивановой. И неспроста. Ведь она и Эрик любили друг друга…



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