Я стираю свою тень. Книга 5. Сергей Панченко (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Я стираю свою тень» – фантастический роман Сергея Панченко, пятая книга одноименного цикла, жанр юмористическая фантастика, космическая фантастика. Как же замечательно, когда у тебя есть семья, и можно каждый день ходить на работу, ходить на работу, ходить на работу. А потом, вдруг взять и поехать с женой и ребенком куда подальше, прихватив с собой родителей. Например, на другую планету, на которой неожиданно быстро начинаешь скучать по работе.



Я стираю свою тень слушать на видеосервисе Wink.