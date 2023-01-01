Я стираю свою тень. Книга 3. Сергей Панченко
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Я стираю свою тень. Книга 3. Сергей Панченко

Я стираю свою тень. Книга 3. Сергей Панченко (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика469 мин16+

Сюжет

«Я стираю свою тень» – фантастический роман Сергея Панченко, третья книга одноименного цикла, жанр юмористическая фантастика, космическая фантастика. Несомненно, у Айрис был план, о котором она никому не поведала, естественно, ради блага самих друзей. Несмотря на свое космическое происхождение и воспитание в идеальном обществе, ее можно было описать двумя словами, дикая, но симпатичная. И как привидение с мотором, норовила исчезнуть в самый неподходящий момент.

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